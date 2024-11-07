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Заварные блины на молоке без яиц идеальны для любой начинки

1:39
Еда

Когда на кухне не оказалось яиц, это вовсе не повод отказываться от аппетитных блинчиков на завтрак! Существует простой и вкусный рецепт заварных блинов без яиц, которые получаются мягкими, эластичными и прекрасно держат форму, идеально подходя для любой начинки. Эти блины удивят вас своим вкусом и текстурой, и, возможно, станут вашей любимой альтернативой классическому варианту.

Заварные блины на молоке без яиц идеальны для любой начинки
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 190 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г

Приготовление:

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль, сахар и разрыхлитель. Перемешайте венчиком. Если разрыхлителя нет, можно использовать соду, но её потребуется вдвое меньше.

Добавьте половину холодного молока и ложку растительного масла, замесите густое тесто.

Растопите сливочное масло на сковороде, затем перелейте его в тесто. Перемешайте венчиком. Тесто будет клейким.

Вторую половину молока вскипятите и подливайте его постепенно в тесто, перемешивая. Тесто станет жидким — так и должно быть.

Дайте тесту немного настояться, затем выливайте по неполному половнику на разогретую сковороду и выпекайте блины обычным способом.

Сковороду смазывать не нужно, масла в тесте достаточно.

Готовые блины сложите стопкой и дайте им немного постоять, чтобы края размягчились.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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