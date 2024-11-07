Заварные блины на молоке без яиц идеальны для любой начинки

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на кухне не оказалось яиц, это вовсе не повод отказываться от аппетитных блинчиков на завтрак! Существует простой и вкусный рецепт заварных блинов без яиц, которые получаются мягкими, эластичными и прекрасно держат форму, идеально подходя для любой начинки. Эти блины удивят вас своим вкусом и текстурой, и, возможно, станут вашей любимой альтернативой классическому варианту.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл

Мука — 190 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Сахар — 1 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Приготовление:

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль, сахар и разрыхлитель. Перемешайте венчиком. Если разрыхлителя нет, можно использовать соду, но её потребуется вдвое меньше.

Добавьте половину холодного молока и ложку растительного масла, замесите густое тесто.

Растопите сливочное масло на сковороде, затем перелейте его в тесто. Перемешайте венчиком. Тесто будет клейким.

Вторую половину молока вскипятите и подливайте его постепенно в тесто, перемешивая. Тесто станет жидким — так и должно быть.

Дайте тесту немного настояться, затем выливайте по неполному половнику на разогретую сковороду и выпекайте блины обычным способом.

Сковороду смазывать не нужно, масла в тесте достаточно.

Готовые блины сложите стопкой и дайте им немного постоять, чтобы края размягчились.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

