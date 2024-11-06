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Лучшие продукты для сохранения ясности вашего взгляда

Еда

Существуют продукты, оказывающие положительное влияние на зрение и здоровье глаз. Об этом рассказала офтальмолог Светлана Миргородская, сообщает «Газета.Ru».

Лучшие продукты для сохранения ясности вашего взгляда
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

Многим известно, что для поддержания хорошего зрения человеку необходим витамин А. Обычно его получают из овощей и фруктов красного или оранжевого цвета, таких как морковь, хурма, помидоры и зелень. Это каротин — лишь одна из форм этого витамина. Однако существует и другая форма, известная как ретинол, который можно найти в рыбе северных морей, яйцах, печени, молоке и сливочном масле.

Офтальмолог Светлана Миргородская подчеркнула важность включения злаков, бананов, мяса и жирных сливок в рацион для поддержания здоровья глаз. Эти продукты богаты витаминами группы В, которые критически важны для зрения. Также стоит обратить внимание на витамины Р и С, содержащиеся в цитрусовых, черной смородине, малине, винограде, капусте, картошке и шиповнике.

Специалист напомнила о витаминах D и Е: витамин D можно найти в рыбе и шампиньонах, а витамин Е присутствует в орехах, нерафинированных маслах и листовых овощах.

Кроме витаминов, для здоровья зрительной системы необходимы и минералы. Рекомендуется обращать внимание на цинк, который содержится в морепродуктах, красном мясе, орехах и бобовых, а также лютеин и зеаксантин из брокколи, тыквы, горошка и кукурузы, а антоцианы можно получить из ягод.

Сбалансированное и разнообразное питание поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами.

Уточнения

Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.

Ретино́л жирорастворимый антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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