Лучшие продукты для сохранения ясности вашего взгляда

Существуют продукты, оказывающие положительное влияние на зрение и здоровье глаз. Об этом рассказала офтальмолог Светлана Миргородская, сообщает «Газета.Ru».
Многим известно, что для поддержания хорошего зрения человеку необходим витамин А. Обычно его получают из овощей и фруктов красного или оранжевого цвета, таких как морковь, хурма, помидоры и зелень. Это каротин — лишь одна из форм этого витамина. Однако существует и другая форма, известная как ретинол, который можно найти в рыбе северных морей, яйцах, печени, молоке и сливочном масле.
Офтальмолог Светлана Миргородская подчеркнула важность включения злаков, бананов, мяса и жирных сливок в рацион для поддержания здоровья глаз. Эти продукты богаты витаминами группы В, которые критически важны для зрения. Также стоит обратить внимание на витамины Р и С, содержащиеся в цитрусовых, черной смородине, малине, винограде, капусте, картошке и шиповнике.
Специалист напомнила о витаминах D и Е: витамин D можно найти в рыбе и шампиньонах, а витамин Е присутствует в орехах, нерафинированных маслах и листовых овощах.
Кроме витаминов, для здоровья зрительной системы необходимы и минералы. Рекомендуется обращать внимание на цинк, который содержится в морепродуктах, красном мясе, орехах и бобовых, а также лютеин и зеаксантин из брокколи, тыквы, горошка и кукурузы, а антоцианы можно получить из ягод.
Сбалансированное и разнообразное питание поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами.
Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.
Ретино́л— жирорастворимый антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках. Поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата.
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