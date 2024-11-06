Полезные оладьи с петрушкой — простой и быстрый рецепт

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Петрушка — это не только ароматная зелень для украшения блюд, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Знаете ли вы, что в ней в 2,5-3 раза больше витамина C, чем в лимоне? Рекомендуем воспользоваться полезными свойствами петрушки и предлагаем необычный рецепт — оладьи с петрушкой.

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Ингредиенты для оладий с петрушкой:

1 крупный пучок петрушки;

3 яйца;

1 стакан муки;

соль и специи — по вкусу.

Для начала тщательно промойте и обсушите петрушку, затем мелко нашинкуйте её. В миске смешайте измельчённую зелень с яйцами и предварительно просеянной мукой. Перемешайте тесто, добавьте соль и, если хотите, любимые специи.

Оладьи обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Жарьте по несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут золотистыми.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.



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