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Полезные оладьи с петрушкой — простой и быстрый рецепт

0:58
Еда

Петрушка — это не только ароматная зелень для украшения блюд, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Знаете ли вы, что в ней в 2,5-3 раза больше витамина C, чем в лимоне? Рекомендуем воспользоваться полезными свойствами петрушки и предлагаем необычный рецепт — оладьи с петрушкой.

Полезные оладьи с петрушкой — простой и быстрый рецепт
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Ингредиенты для оладий с петрушкой:

  • 1 крупный пучок петрушки;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан муки;
  • соль и специи — по вкусу.

Для начала тщательно промойте и обсушите петрушку, затем мелко нашинкуйте её. В миске смешайте измельчённую зелень с яйцами и предварительно просеянной мукой. Перемешайте тесто, добавьте соль и, если хотите, любимые специи.

Оладьи обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Жарьте по несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут золотистыми.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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