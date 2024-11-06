Нутрициолог перечислила супы, которые нельзя детям

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп — это очень удобное блюдо, которое позволяет быстро накормить всю семью. Существует мнение, что детям особенно важно получать горячие "первые" блюда. Однако нутрициолог Екатерина Гузман предупредила, что не все супы подходят для детского рациона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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Эксперт акцентировала внимание на том, что некоторые супы могут быть противопоказаны для маленьких детей. Их употребление может вызвать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, начиная от дискомфорта и заканчивая более серьезными расстройствами.

Дети не могут употреблять крем-супы на основе сливок, так как они высококалорийны и содержат "вредные" жиры. Также стоит избегать насыщенных мясных супов и бульонов, таких как солянка, гороховый суп с копченостями, харчо и иногда борщ — они могут быть опасны для детского организма.

С грибными супами у детей также могут возникнуть проблемы: грибы плохо усваиваются даже взрослыми, поэтому их лучше исключить из рациона до определенного возраста.

Нельзя забывать и о супах с искусственными консервантами и усилителями вкуса — такие добавки могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

