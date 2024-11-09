Как приготовить печень без молока и соды — необычный кулинарный лайфхак

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Печень — полезный и вкусный субпродукт, но секрет кроется в правильном приготовлении. Обычно печень замачивают в молоке или соде, но можно попробовать более изысканный способ — красное вино. Залейте кусочки печени красным вином и оставьте на час для мягкости и придания интересного вкусового оттенка.

Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Пока печень маринуется, займитесь луком. Нарежьте его полукольцами и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавьте чайную ложку натурального меда (количество рассчитано на одну крупную луковицу), перемешайте и готовьте ещё 4-5 минут, постоянно помешивая.

Достаньте лук из сковороды и приступайте к обжариванию печени. Перед этим промокните кусочки бумажной салфеткой, чтобы убрать остатки вина, и обваляйте в муке со специями — черным перцем и паприкой. Солить не нужно. Обжаривайте печень по 7-10 минут с каждой стороны.

Готовую печень выложите на тарелку, сверху положите жареный лук, и подавайте к столу. По желанию добавьте свежую зелень для украшения.