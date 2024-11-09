Необычная яичница с сыром: французский рецепт для вкусного завтрака

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие слышали о "мясе по-французски", но лишь немногие знают, что существует и "яичница по-французски". Это изысканный вариант популярного завтрака, где ключевую роль играет аппетитная сырная "шапка".

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В этом блюде собраны интересные ингредиенты, которые превращают обычную яичницу в настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления этого блюда налейте немного растительного масла на разогретую сковороду и добавьте половину мелко нарезанного красного лука. Через минуту добавьте кубики из двух ломтиков батона. Поджарьте их до золотистой корочки, а затем добавьте нарезанный томат.

После пары минут обжаривания разбейте три яйца в сковороду, присыпьте солью и перцем и слегка перемешайте массу. Оставьте блюдо на слабом огне.

Тем временем натрите 30 граммов сыра и, когда яичница почти готова, равномерно посыпьте его поверх блюда. Спустя несколько минут на сковороде будет ждать вкусная и сытная "яичница по-французски". Приятного аппетита!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

