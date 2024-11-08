Зимний салат с апельсином: необычный рецепт, который вам понравится

Салат "Зимний" действительно напоминает популярный оливье — в его составе также присутствуют горошек, мясо и майонез. Но есть одна изюминка, которая делает его уникальным: в этот салат добавляют апельсин.
На первый взгляд, кажется, что цитрусовый плод не сочетается с мясом, горошком и майонезом, но это удивительное сочетание вкусов придаёт блюду интересный и освежающий оттенок.
Для приготовления "Зимнего" салата добавьте к стандартному набору ингредиентов ещё один вид бобовых. В миску отправьте не только горошек, но и фасоль — по 300 граммов каждого продукта, предварительно слив жидкость из банки. Далее нарежьте два апельсина кубиками и добавьте в салат 300 граммов копчёного мяса.
Посолите, поперчите и заправьте всё майонезом, затем тщательно перемешайте.
Получится насыщенный и свежий салат, который придётся по вкусу поклонникам оливье и подарит новый гастрономический опыт.
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