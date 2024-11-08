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Зимний салат с апельсином: необычный рецепт, который вам понравится

1:02
Еда

Салат "Зимний" действительно напоминает популярный оливье — в его составе также присутствуют горошек, мясо и майонез. Но есть одна изюминка, которая делает его уникальным: в этот салат добавляют апельсин.

Зимний салат с апельсином: необычный рецепт, который вам понравится
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

На первый взгляд, кажется, что цитрусовый плод не сочетается с мясом, горошком и майонезом, но это удивительное сочетание вкусов придаёт блюду интересный и освежающий оттенок.

Для приготовления "Зимнего" салата добавьте к стандартному набору ингредиентов ещё один вид бобовых. В миску отправьте не только горошек, но и фасоль — по 300 граммов каждого продукта, предварительно слив жидкость из банки. Далее нарежьте два апельсина кубиками и добавьте в салат 300 граммов копчёного мяса.

Посолите, поперчите и заправьте всё майонезом, затем тщательно перемешайте.

Получится насыщенный и свежий салат, который придётся по вкусу поклонникам оливье и подарит новый гастрономический опыт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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