Зимний салат с апельсином: необычный рецепт, который вам понравится

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Зимний" действительно напоминает популярный оливье — в его составе также присутствуют горошек, мясо и майонез. Но есть одна изюминка, которая делает его уникальным: в этот салат добавляют апельсин.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

На первый взгляд, кажется, что цитрусовый плод не сочетается с мясом, горошком и майонезом, но это удивительное сочетание вкусов придаёт блюду интересный и освежающий оттенок.

Для приготовления "Зимнего" салата добавьте к стандартному набору ингредиентов ещё один вид бобовых. В миску отправьте не только горошек, но и фасоль — по 300 граммов каждого продукта, предварительно слив жидкость из банки. Далее нарежьте два апельсина кубиками и добавьте в салат 300 граммов копчёного мяса.

Посолите, поперчите и заправьте всё майонезом, затем тщательно перемешайте.

Получится насыщенный и свежий салат, который придётся по вкусу поклонникам оливье и подарит новый гастрономический опыт.