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Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек

1:22
Еда

Шоколадные кексы, приготовленные по этому рецепту, отличаются нежной текстурой и насыщенным ароматом, при этом они просты в исполнении.

Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек
Фото: Own work by Roozitaa, CC BY-SA 4.0

Вот что вам понадобится для создания этих вкусных угощений:

  • 170 г муки
  • 30 г какао
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1 яйцо
  • 150 г сахара
  • 200 мл кефира
  • 80 мл растительного масла
  • 50 г шоколада

Начните с того, что смешайте какао с просеянной мукой. Добавьте разрыхлитель, соду и соль, затем тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Далее взбейте яйцо с сахаром, кефиром и растительным маслом, пока не получите однородную массу.

Постепенно соединяйте жидкую и сухую смеси, непрерывно помешивая, чтобы тесто получилось гладким и равномерным.

Завершающий шаг — добавить небольшие кусочки шоколада и аккуратно размешать тесто.

Разлейте тесто по формам для кексов, заполнив каждую на половину. Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут. Готовые кексы можно подавать как теплым, так и полностью остывшим угощением.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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