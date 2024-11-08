Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадные кексы, приготовленные по этому рецепту, отличаются нежной текстурой и насыщенным ароматом, при этом они просты в исполнении.

Фото: Own work by Roozitaa, CC BY-SA 4.0

Вот что вам понадобится для создания этих вкусных угощений:

170 г муки

30 г какао

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соды

1/4 чайной ложки соли

1 яйцо

150 г сахара

200 мл кефира

80 мл растительного масла

50 г шоколада

Начните с того, что смешайте какао с просеянной мукой. Добавьте разрыхлитель, соду и соль, затем тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Далее взбейте яйцо с сахаром, кефиром и растительным маслом, пока не получите однородную массу.

Постепенно соединяйте жидкую и сухую смеси, непрерывно помешивая, чтобы тесто получилось гладким и равномерным.

Завершающий шаг — добавить небольшие кусочки шоколада и аккуратно размешать тесто.

Разлейте тесто по формам для кексов, заполнив каждую на половину. Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут. Готовые кексы можно подавать как теплым, так и полностью остывшим угощением.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

