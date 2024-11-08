Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек

Шоколадные кексы, приготовленные по этому рецепту, отличаются нежной текстурой и насыщенным ароматом, при этом они просты в исполнении.
Вот что вам понадобится для создания этих вкусных угощений:
Начните с того, что смешайте какао с просеянной мукой. Добавьте разрыхлитель, соду и соль, затем тщательно перемешайте сухие ингредиенты.
Далее взбейте яйцо с сахаром, кефиром и растительным маслом, пока не получите однородную массу.
Постепенно соединяйте жидкую и сухую смеси, непрерывно помешивая, чтобы тесто получилось гладким и равномерным.
Завершающий шаг — добавить небольшие кусочки шоколада и аккуратно размешать тесто.
Разлейте тесто по формам для кексов, заполнив каждую на половину. Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут. Готовые кексы можно подавать как теплым, так и полностью остывшим угощением.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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