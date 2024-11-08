Быстро восстановиться после обильной трапезы: лучшие советы

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

После обильного застолья часто возникает желание съесть ещё, что может привести к перееданию. Чтобы быстро восстановиться и почувствовать себя лучше, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций.

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Важно увеличить потребление клетчатки. Нерастворимая клетчатка помогает улучшить работу кишечника, увеличивая объём стула и предотвращая запоры. Также она способствует уменьшению вздутия живота и улучшению пищеварения.

Овощи, богатые клетчаткой, ускоряют процесс выведения отходов и токсинов из организма, что помогает быстрее прийти в себя. Антиоксиданты, содержащиеся в зелени, помогают нейтрализовать последствия потребления слишком жирной и сладкой пищи.

На следующий день после праздника стоит позаботиться о сбалансированном завтраке, включающем белок и клетчатку. Отличными вариантами будут яйца, овсянка или цельнозерновой тост с арахисовым маслом и греческим йогуртом.

Не стоит продолжать есть остатки пищи. Лучше сосредоточиться на цельных продуктах с высоким содержанием клетчатки и белка, которые помогут вам быстрее восстановиться.

Для восстановления следует уменьшить количество потребляемого алкоголя и обратить внимание на воду или низкокалорийные напитки для поддержания гидратации.

Полезно выйти на прогулку после плотного обеда. Это поможет сжигать калории и улучшить обмен веществ. Можно также провести время с семьей, играя в активные игры, или отправиться в спортзал.

Регулярные тренировки, особенно на выходных, помогут поддержать физическую форму и избежать дискомфорта после обильной еды.

Не забывайте пить воду, особенно если в пище было много соли, что может привести к отёкам и вздутию живота.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

