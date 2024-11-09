Как приготовить домашний фарш без мясорубки — два простых способа

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Отсутствие мясорубки вовсе не значит, что придется отказаться от домашних котлет или колбасок. На помощь придут доступные на кухне инструменты — блендер и острый нож.

Приготовление фарша в блендере

Блендер отлично заменит мясорубку. Чтобы приготовить фарш, промойте мясо в холодной воде, обсушите и нарежьте кусочками. Положите мясо в чашу блендера и измельчите до однородной массы. Важно предварительно зачистить мясо и удалить все прожилки, чтобы они не попали в лезвия и не повредили прибор.

Фарш при помощи ножа

Используйте очень острый нож. Промойте и обсушите мясо, затем нарежьте его на мелкие кусочки. Этот способ требует немного больше времени, но также позволяет приготовить качественный домашний фарш.

Оба метода подходят для приготовления домашнего фарша, даже если под рукой нет мясорубки. Выбирайте удобный вариант и наслаждайтесь приготовлением вкусных блюд!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

