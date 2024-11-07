Стресс и депрессия: можно ли справиться с этим с помощью йогурта

В ходе исследований на мышах учёными из Медицинской школы Университета Вирджинии было установлено, что уровень лактобактерий, в частности лактобацилл, связан с психологическим состоянием, стрессоустойчивостью и может влиять на облегчение симптомов депрессии.
Микробиом человеческого кишечника включает около 39 миллиардов различных микроорганизмов, без которых нормальная работа организма невозможна. Снижение уровня лактобацилл может негативно сказаться на психическом состоянии.
Действие лактобацилл на стрессоустойчивость и депрессию связано с их влиянием на иммунный медиатор интерферон гамма, который играет ключевую роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии. На основании этих данных учёные пришли к выводу, что лактобациллы могут стать основой для разработки пробиотических добавок, направленных на оптимизацию их уровня у людей, страдающих депрессией или находящихся в группе риска.
В качестве профилактики предлагается употреблять натуральный йогурт, не содержащий красителей и усилителей вкуса. Его можно сочетать с ягодами и фруктами, что усилит эффект.
"Исследование открывает новые возможности для использования лактобактерий и интерферона гамма в профилактике и лечении тревоги и депрессии", — прокомментировал результаты доктор Альбан Готье.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.
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