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Стресс и депрессия: можно ли справиться с этим с помощью йогурта

1:28
Еда

В ходе исследований на мышах учёными из Медицинской школы Университета Вирджинии было установлено, что уровень лактобактерий, в частности лактобацилл, связан с психологическим состоянием, стрессоустойчивостью и может влиять на облегчение симптомов депрессии.

Стресс и депрессия: можно ли справиться с этим с помощью йогурта
Фото: Own work by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Микробиом человеческого кишечника включает около 39 миллиардов различных микроорганизмов, без которых нормальная работа организма невозможна. Снижение уровня лактобацилл может негативно сказаться на психическом состоянии.

Действие лактобацилл на стрессоустойчивость и депрессию связано с их влиянием на иммунный медиатор интерферон гамма, который играет ключевую роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии. На основании этих данных учёные пришли к выводу, что лактобациллы могут стать основой для разработки пробиотических добавок, направленных на оптимизацию их уровня у людей, страдающих депрессией или находящихся в группе риска.

В качестве профилактики предлагается употреблять натуральный йогурт, не содержащий красителей и усилителей вкуса. Его можно сочетать с ягодами и фруктами, что усилит эффект.

"Исследование открывает новые возможности для использования лактобактерий и интерферона гамма в профилактике и лечении тревоги и депрессии", — прокомментировал результаты доктор Альбан Готье.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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