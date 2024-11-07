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Морковь и черника: как на самом деле продукты влияют на глаза

Еда

Офтальмолог Валентина Меркулова опровергла распространенный миф о полезных свойствах моркови и черники для зрения. Она указала, что хотя эти продукты действительно содержат витамины и антиоксиданты, их влияние на зрительную функцию часто преувеличивается.

Морковь и черника: как на самом деле продукты влияют на глаза
Фото: unsplash.com by Эндрю Уэлч, CC0

Меркулова пояснила, что бета-каротин в моркови, который превращается в витамин А, полезен для здоровья глаз, однако его значимость проявляется главным образом у людей с определенными наследственными заболеваниями. Для того чтобы получить необходимое количество питательных веществ из моркови и черники, нужно съедать их в больших количествах.

Офтальмолог рекомендовала вместо этого обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы в профилактических дозах, которые могут быть более эффективными. Также была подчеркнута важность регулярных осмотров у врача-офтальмолога, контроля хронических заболеваний и соблюдения здорового образа жизни для поддержания хорошего зрения и предотвращения глазных заболеваний.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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