Сколько мандаринов в день можно есть без последствий для здоровья

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила о возможных рисках злоупотребления мандаринами. Несмотря на то, что этот фрукт богат витаминами А и С, помогает укрепить иммунитет и оказывает жаропонижающее действие, он может повысить кислотность желудочного сока, что не всегда полезно для организма.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, PDM

Павлова отметила, что мандарины являются сильным аллергеном, что делает их небезопасными для людей, страдающих от гастрита или язвы желудка. Также сок мандарина может негативно воздействовать на зубную эмаль, поэтому после их употребления рекомендуется прополоскать рот водой.

Хотя мандарины содержат мало калорий, эндокринолог советует ограничивать их потребление до пяти штук в день, а также употреблять их постепенно, желательно после основного приема пищи. Особенно важно соблюдать меру, так как мандарины могут усиливать аппетит.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

