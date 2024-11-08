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Как острая еда вызывает бессонницу: неожиданные факты от экспертов

0:57
Еда

Острая пища, особенно любимое карри, может быть причиной бессонных ночей. Специалист по сну Дениз Иордаче предупреждает, что такие продукты способны нарушить качество сна. Острая еда содержит капсаицин, который может вызывать дискомфорт, кислотный рефлюкс и раздражение. Эти реакции мешают расслаблению и нормальному засыпанию.

Как острая еда вызывает бессонницу: неожиданные факты от экспертов
Фото: unsplash.com by Элли О, CC0

Кроме того, раздражение, вызванное острыми блюдами, может усугубить заболевания, такие как обструктивное апноэ сна. Капсаицин также повышает температуру тела, что нарушает естественный процесс охлаждения организма, необходимый для хорошего сна.

Чтобы избежать этих проблем, Дениз советует избегать употребления острой пищи за 3-4 часа до сна. Это даст организму достаточно времени для переваривания пищи и улучшит качество ночного отдыха.

Уточнения

Острота́  жгучий вкус.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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