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Зимнее меню: продукты, которые помогут поддержать здоровье и фигуру

Еда

С приходом холодов рацион питания часто требует корректировок, но это не должно означать переход на калорийные и тяжелые блюда. Эксперты рекомендуют поддерживать сбалансированное питание и учитывать особенности зимнего периода, чтобы не набрать лишний вес.

Зимнее меню: продукты, которые помогут поддержать здоровье и фигуру
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Для сбалансированного питания важно учитывать соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и клетчатки. Рекомендуемые пропорции — 50-60% углеводов, 10-20% белков и 20-30% жиров. Важно, чтобы зимние блюда не становились слишком калорийными, даже если они сытные.

Для поддержания правильного обмена веществ и согрева организма стоит включать в рацион растительные масла для заправок, рыбу, морепродукты, а также сезонные овощи и фрукты. Бульоны и супы помогут не только согреться, но и контролировать аппетит, так как они заполняют желудок жидкостью и гущей, что способствует чувству насыщения.

Соблюдая баланс питания и включая в рацион сезонные продукты, можно поддерживать здоровье и получать необходимые витамины и минералы в зимний период.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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