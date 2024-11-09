Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда к супу хочется мягкого и свежего хлеба, но под рукой только черствое изделие, можно легко и быстро приготовить лепёшки. Эти простые, но ароматные лепёшки идеально дополнят ваш суп или бульон и сделают обед ещё уютнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0

Рецепт лепёшек к супу

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка соды

Немного сахара (по вкусу)

1,5 стакана тёплой воды

2 чайные ложки уксуса

2 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки сметаны

Приготовление:

Смешайте муку, соль, соду и немного сахара в одной миске. В отдельной ёмкости подготовьте жидкие ингредиенты: смешайте тёплую воду, уксус, масло и сметану. Соедините сухую и жидкую части, замешивая тесто. Оно должно быть мягким, но не слишком жидким. Если необходимо, добавьте ещё немного муки. Накройте ёмкость с тестом тканью и оставьте на 30 минут. После этого начинайте обжаривать лепёшки. Тесто выкладывайте на горячую сковороду, распределяя по всей её поверхности, как для оладий, но по размеру всей сковороды.

В итоге у вас получится мягкая, тёплая лепёшка, которая станет отличным дополнением к любому супу или бульону.