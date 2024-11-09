Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро

Когда к супу хочется мягкого и свежего хлеба, но под рукой только черствое изделие, можно легко и быстро приготовить лепёшки. Эти простые, но ароматные лепёшки идеально дополнят ваш суп или бульон и сделают обед ещё уютнее.
Ингредиенты:
Приготовление:
В итоге у вас получится мягкая, тёплая лепёшка, которая станет отличным дополнением к любому супу или бульону.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.