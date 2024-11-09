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Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро

1:24
Еда

Когда к супу хочется мягкого и свежего хлеба, но под рукой только черствое изделие, можно легко и быстро приготовить лепёшки. Эти простые, но ароматные лепёшки идеально дополнят ваш суп или бульон и сделают обед ещё уютнее.

Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0

Рецепт лепёшек к супу

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка соды
  • Немного сахара (по вкусу)
  • 1,5 стакана тёплой воды
  • 2 чайные ложки уксуса
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки сметаны

Приготовление:

  1. Смешайте муку, соль, соду и немного сахара в одной миске.
  2. В отдельной ёмкости подготовьте жидкие ингредиенты: смешайте тёплую воду, уксус, масло и сметану.
  3. Соедините сухую и жидкую части, замешивая тесто. Оно должно быть мягким, но не слишком жидким. Если необходимо, добавьте ещё немного муки.
  4. Накройте ёмкость с тестом тканью и оставьте на 30 минут.
  5. После этого начинайте обжаривать лепёшки. Тесто выкладывайте на горячую сковороду, распределяя по всей её поверхности, как для оладий, но по размеру всей сковороды.

В итоге у вас получится мягкая, тёплая лепёшка, которая станет отличным дополнением к любому супу или бульону.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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