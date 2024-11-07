Васаби помогает улучшить память: что скрывает японская приправа

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Учёными из японского Университета Тохоку был сделан сенсационный вывод о пользе васаби. Оказалось, что эта приправа не только улучшает вкус суши, но и обладает уникальными свойствами, способными улучшать память. В ходе исследования было доказано, что экстракт васаби помогает как в улучшении кратковременной, так и долговременной памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, CC BY-SA 4.0

Ведущий исследователь Руи Ноучи отметил, что в группе людей в возрасте 60-80 лет, принимавших экстракт васаби на ночь в дозировке 100 миллиграммов в течение трёх месяцев, наблюдался значительный прирост показателей эпизодической памяти (на 18%) и общего улучшения памяти на 14% по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо.

Эффект был объяснён редким соединением под названием 6-MSITC, которое содержится в настоящем японском васаби. Это соединение отсутствует в большинстве васаби, продающегося в ресторанах, что делает его неэффективным. Настоящий натёртый васаби, по словам исследователей, имеет свойства, сопоставимые с использованием капсул, применённых в научном эксперименте.

Уточнения

Васа́би (яп. 山葵 или ワサビ, от яп. 和佐比, [wásàbì]), или Эвтре́ма япо́нская (лат. Eutrēma japōnicum), — вид многолетних травянистых растений рода Эвтрема (Eutrema) семейства Капустные (Brassicaceae).

