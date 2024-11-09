Как приготовить идеальную селедку под шубой для семейного праздника

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Селедка под шубой — это не просто салат, а настоящая классика семейных праздников, которая всегда вызывает восторг за столом. Его слои, каждый из которых играет свою роль в уникальном вкусовом ансамбле, делают это блюдо по-настоящему особенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

1 скумбрия или 1 селедка

50 г 6%-ного уксуса для маринования лука

1 луковица

2 вареных картофелины

2 отваренные моркови

1 отваренная свекла

100 г твердого сыра

Майонез для заправки

2 вареных яйца

Пошаговое приготовление:

Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте его в уксусе на 5 минут. В это время подготовьте рыбу: очистите филе от косточек, нарежьте его небольшими кусочками и разложите первым слоем на блюде. На слой рыбы выложите лук, затем натрите картофель на крупной терке и распределите его сверху. Смажьте картофель майонезом, добавьте слой натертой моркови, затем натрите и распределите сыр. Еще раз добавьте слой майонеза и выложите сверху натертую свеклу, также покрыв её соусом. Завершите салат мелко порубленными яйцами.

После того как салат постоит пару часов в холодильнике, он пропитается и будет готов к подаче. Этот салат идеально подойдет для праздничного стола и точно станет одним из любимых блюд ваших гостей.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

