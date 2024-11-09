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Как приготовить идеальную селедку под шубой для семейного праздника

1:29
Еда

Селедка под шубой — это не просто салат, а настоящая классика семейных праздников, которая всегда вызывает восторг за столом. Его слои, каждый из которых играет свою роль в уникальном вкусовом ансамбле, делают это блюдо по-настоящему особенным.

Как приготовить идеальную селедку под шубой для семейного праздника
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия или 1 селедка
  • 50 г 6%-ного уксуса для маринования лука
  • 1 луковица
  • 2 вареных картофелины
  • 2 отваренные моркови
  • 1 отваренная свекла
  • 100 г твердого сыра
  • Майонез для заправки
  • 2 вареных яйца

Пошаговое приготовление:

  1. Нарежьте лук полукольцами и замаринуйте его в уксусе на 5 минут.
  2. В это время подготовьте рыбу: очистите филе от косточек, нарежьте его небольшими кусочками и разложите первым слоем на блюде.
  3. На слой рыбы выложите лук, затем натрите картофель на крупной терке и распределите его сверху.
  4. Смажьте картофель майонезом, добавьте слой натертой моркови, затем натрите и распределите сыр.
  5. Еще раз добавьте слой майонеза и выложите сверху натертую свеклу, также покрыв её соусом.
  6. Завершите салат мелко порубленными яйцами.

После того как салат постоит пару часов в холодильнике, он пропитается и будет готов к подаче. Этот салат идеально подойдет для праздничного стола и точно станет одним из любимых блюд ваших гостей.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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