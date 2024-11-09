Как приготовить идеальную селедку под шубой для семейного праздника

Селедка под шубой — это не просто салат, а настоящая классика семейных праздников, которая всегда вызывает восторг за столом. Его слои, каждый из которых играет свою роль в уникальном вкусовом ансамбле, делают это блюдо по-настоящему особенным.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
После того как салат постоит пару часов в холодильнике, он пропитается и будет готов к подаче. Этот салат идеально подойдет для праздничного стола и точно станет одним из любимых блюд ваших гостей.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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