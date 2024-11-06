Оливье для ленивых: приготовьте "Лакомку" за пять минут

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Отличная новость для тех, кто любит оливье, но не всегда может найти время на его приготовление: существует быстрый и вкусный салат, на который уйдёт не более пяти минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Новое блюдо под названием "Лакомка" состоит из ингредиентов, не требующих варки. Если для оливье нужно приготовить картофель, яйца и морковь, то в этом случае достаточно просто нарезать продукты.

Рецепт салата "Лакомка"

Ингредиенты и приготовление

один сладкий перец;

один крупный или два небольших помидора;

200 граммов крабовых палочек.

50 граммов тёртого сыра;

2 столовые ложки консервированной кукурузы;

2 зубчика измельчённого чеснока.

Приправьте салат солью и перцем по вкусу, затем перемешайте и заправьте майонезом.

Готово! Этот простой и быстрый салат отличается ярким вкусом и легко может конкурировать с популярными блюдами вроде "Оливье" или "Мимозы".

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

