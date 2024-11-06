Оливье для ленивых: приготовьте "Лакомку" за пять минут

Отличная новость для тех, кто любит оливье, но не всегда может найти время на его приготовление: существует быстрый и вкусный салат, на который уйдёт не более пяти минут.
Новое блюдо под названием "Лакомка" состоит из ингредиентов, не требующих варки. Если для оливье нужно приготовить картофель, яйца и морковь, то в этом случае достаточно просто нарезать продукты.
Готово! Этот простой и быстрый салат отличается ярким вкусом и легко может конкурировать с популярными блюдами вроде "Оливье" или "Мимозы".
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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