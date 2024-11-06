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Оливье для ленивых: приготовьте "Лакомку" за пять минут

1:03
Еда

Отличная новость для тех, кто любит оливье, но не всегда может найти время на его приготовление: существует быстрый и вкусный салат, на который уйдёт не более пяти минут.

Оливье для ленивых: приготовьте "Лакомку" за пять минут
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Новое блюдо под названием "Лакомка" состоит из ингредиентов, не требующих варки. Если для оливье нужно приготовить картофель, яйца и морковь, то в этом случае достаточно просто нарезать продукты.

Рецепт салата "Лакомка"

Ингредиенты и приготовление

  • один сладкий перец;
  • один крупный или два небольших помидора;
  • 200 граммов крабовых палочек.
  • 50 граммов тёртого сыра;
  • 2 столовые ложки консервированной кукурузы;
  • 2 зубчика измельчённого чеснока.
  • Приправьте салат солью и перцем по вкусу, затем перемешайте и заправьте майонезом.

Готово! Этот простой и быстрый салат отличается ярким вкусом и легко может конкурировать с популярными блюдами вроде "Оливье" или "Мимозы".

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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