Нежные блины без муки — попробуйте необычное блюдо

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие кулинары считают, что блинное тесто немыслимо без муки. Но на самом деле блины можно приготовить и без неё - при этом блюдо получится не менее аппетитным, а его приготовление отнимет меньше времени.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Рецепт блинов без муки

В качестве основы для таких блинов отлично подходит мягкий сывороточный сыр рикотта. В отличие от твёрдых сыров, он придаст тесту нежную текстуру. Возьмите 100 г рикотты и добавьте её в заранее подготовленную яичную массу, состоящую из трёх яиц, соли и небольшого количества сахара.

Тщательно взбейте сыр и яйца до однородности. Для этого лучше всего использовать миксер, но если постараться, можно обойтись и венчиком. В результате должна получиться не слишком густая смесь, идеально подходящая для выпекания блинов.

Эти блины выглядят почти как традиционные, но их вкус будет неожиданно нежным и приятным, а благодаря отсутствию муки они имеют умеренную калорийность.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

