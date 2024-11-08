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Нежные блины без муки — попробуйте необычное блюдо

1:06
Еда

Многие кулинары считают, что блинное тесто немыслимо без муки. Но на самом деле блины можно приготовить и без неё - при этом блюдо получится не менее аппетитным, а его приготовление отнимет меньше времени.

Нежные блины без муки — попробуйте необычное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Рецепт блинов без муки

В качестве основы для таких блинов отлично подходит мягкий сывороточный сыр рикотта. В отличие от твёрдых сыров, он придаст тесту нежную текстуру. Возьмите 100 г рикотты и добавьте её в заранее подготовленную яичную массу, состоящую из трёх яиц, соли и небольшого количества сахара.

Тщательно взбейте сыр и яйца до однородности. Для этого лучше всего использовать миксер, но если постараться, можно обойтись и венчиком. В результате должна получиться не слишком густая смесь, идеально подходящая для выпекания блинов.

Эти блины выглядят почти как традиционные, но их вкус будет неожиданно нежным и приятным, а благодаря отсутствию муки они имеют умеренную калорийность.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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