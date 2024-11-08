Нежные блины без муки — попробуйте необычное блюдо

Многие кулинары считают, что блинное тесто немыслимо без муки. Но на самом деле блины можно приготовить и без неё - при этом блюдо получится не менее аппетитным, а его приготовление отнимет меньше времени.
Рецепт блинов без муки
В качестве основы для таких блинов отлично подходит мягкий сывороточный сыр рикотта. В отличие от твёрдых сыров, он придаст тесту нежную текстуру. Возьмите 100 г рикотты и добавьте её в заранее подготовленную яичную массу, состоящую из трёх яиц, соли и небольшого количества сахара.
Тщательно взбейте сыр и яйца до однородности. Для этого лучше всего использовать миксер, но если постараться, можно обойтись и венчиком. В результате должна получиться не слишком густая смесь, идеально подходящая для выпекания блинов.
Эти блины выглядят почти как традиционные, но их вкус будет неожиданно нежным и приятным, а благодаря отсутствию муки они имеют умеренную калорийность.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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