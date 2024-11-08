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Домашние тефтели: простой рецепт для тех, кто ценит уютные обеды

Еда

Этот рецепт тефтелей перенесет вас в те времена, когда домашние обеды были наполнены уютом и теплотой детства. Он прост в исполнении и потребует немного ингредиентов, но результат порадует мягким вкусом и нежной текстурой.

Домашние тефтели: простой рецепт для тех, кто ценит уютные обеды
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Фарш (по вашему выбору)
  • Лук, пропущенный через мясорубку
  • Хлеб (замочите в воде на 5 минут и отожмите)
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Добавьте перекрученный лук и подготовленный хлеб в фарш. Посолите, поперчите, затем тщательно перемешайте.
  2. Чтобы тефтели получились еще более нежными, отбейте фарш несколько раз.
  3. Из готового фарша сформируйте тефтели, обжарьте их на сковороде до полуготовности, а затем переложите в глубокую сковороду или казанок.
  4. Сверху выложите обжаренные лук и морковь.
  5. Приготовьте подливу: смешайте две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сметаны, одну столовую ложку муки и немного воды.
  6. Залейте тефтели этой подливой и тушите на среднем огне около 15 минут.

Подавайте с картофельным пюре или макаронами — так вы получите те самые тефтели, вкус которых запомнился вам с детства.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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