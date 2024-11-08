Домашние тефтели: простой рецепт для тех, кто ценит уютные обеды

Этот рецепт тефтелей перенесет вас в те времена, когда домашние обеды были наполнены уютом и теплотой детства. Он прост в исполнении и потребует немного ингредиентов, но результат порадует мягким вкусом и нежной текстурой.
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Ингредиенты:
Фарш (по вашему выбору)
Лук, пропущенный через мясорубку
Хлеб (замочите в воде на 5 минут и отожмите)
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Добавьте перекрученный лук и подготовленный хлеб в фарш. Посолите, поперчите, затем тщательно перемешайте.
Чтобы тефтели получились еще более нежными, отбейте фарш несколько раз.
Из готового фарша сформируйте тефтели, обжарьте их на сковороде до полуготовности, а затем переложите в глубокую сковороду или казанок.
Сверху выложите обжаренные лук и морковь.
Приготовьте подливу: смешайте две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сметаны, одну столовую ложку муки и немного воды.
Залейте тефтели этой подливой и тушите на среднем огне около 15 минут.
Подавайте с картофельным пюре или макаронами — так вы получите те самые тефтели, вкус которых запомнился вам с детства.
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.