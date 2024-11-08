Домашние тефтели: простой рецепт для тех, кто ценит уютные обеды

Этот рецепт тефтелей перенесет вас в те времена, когда домашние обеды были наполнены уютом и теплотой детства. Он прост в исполнении и потребует немного ингредиентов, но результат порадует мягким вкусом и нежной текстурой.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Фарш (по вашему выбору)

Лук, пропущенный через мясорубку

Хлеб (замочите в воде на 5 минут и отожмите)

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Добавьте перекрученный лук и подготовленный хлеб в фарш. Посолите, поперчите, затем тщательно перемешайте. Чтобы тефтели получились еще более нежными, отбейте фарш несколько раз. Из готового фарша сформируйте тефтели, обжарьте их на сковороде до полуготовности, а затем переложите в глубокую сковороду или казанок. Сверху выложите обжаренные лук и морковь. Приготовьте подливу: смешайте две столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сметаны, одну столовую ложку муки и немного воды. Залейте тефтели этой подливой и тушите на среднем огне около 15 минут.

Подавайте с картофельным пюре или макаронами — так вы получите те самые тефтели, вкус которых запомнился вам с детства.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

