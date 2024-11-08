Почему важно включать изюм в рацион: советы диетолога

Гастроэнтеролог Владимир Логинов советует чаще включать в рацион изюм. Этот сухофрукт должен регулярно присутствовать в питании, так как он богат важными для организма минералами, антиоксидантами и витаминами.
По словам Логинова, изюм содержит витамины группы В, железо, фосфор, магний и калий, которые поддерживают здоровье организма. Помимо этого, в нем много углеводов и сахара, что для здоровых людей является преимуществом. Изюм быстро восполняет запас энергии, помогает снизить уровень холестерина и положительно влияет на сердце, сосуды и кости.
Тем не менее, важно употреблять изюм в умеренных количествах, особенно людям с диабетом и ожирением, поскольку высокое содержание сахара может оказать обратный эффект. Также Логинов рекомендует чистить зубы после еды, так как сахар в изюме может способствовать развитию кариеса.
Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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