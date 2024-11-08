Фарш и лук по-новому: удивительный рецепт, который вам захочется повторить

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Фарш и репчатый лук — два основных ингредиента, которые традиционно используются для приготовления котлет. Однако, если хочется разнообразить привычное меню, можно приготовить интересное блюдо — фаршированный лук. В этом рецепте сохраняются базовые продукты, но они приобретают совершенно новые вкусовые оттенки.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Фаршированный лук получается мягким, нежным и ароматным, что делает его прекрасным дополнением к любому столу. Вот что вам потребуется для приготовления этого блюда.

Ингредиенты: Для шести крупных луковиц вам понадобится примерно 300-350 г нежирного фарша. Также приготовьте 50 г сливочного масла и приправы: черный молотый перец, соль, базилик и петрушку, которые добавят аромата и пикантности.

Пошаговый рецепт:

Очистите луковицы, отрежьте верхушки и основания. Аккуратно, с помощью ножа или ложки, удалите внутреннюю часть луковиц так, чтобы остались только стенки, примерно 1,5 см толщиной. Поместите подготовленные луковые «чашечки» в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут — это сделает их более мягкими. Пока лук прогревается, приготовьте начинку. Для этого смешайте фарш с мелко нарезанной зеленью, мягким сливочным маслом и специями. Наполните луковицы начинкой, затем заверните их в фольгу. Поместите обратно в духовку и выпекайте около 25-30 минут при 200 градусах.

Это блюдо станет отличной альтернативой традиционным котлетам, придавая привычному вкусу новый оттенок.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

