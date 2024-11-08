Фарш и лук по-новому: удивительный рецепт, который вам захочется повторить

Фарш и репчатый лук — два основных ингредиента, которые традиционно используются для приготовления котлет. Однако, если хочется разнообразить привычное меню, можно приготовить интересное блюдо — фаршированный лук. В этом рецепте сохраняются базовые продукты, но они приобретают совершенно новые вкусовые оттенки.
Фаршированный лук получается мягким, нежным и ароматным, что делает его прекрасным дополнением к любому столу. Вот что вам потребуется для приготовления этого блюда.
Ингредиенты: Для шести крупных луковиц вам понадобится примерно 300-350 г нежирного фарша. Также приготовьте 50 г сливочного масла и приправы: черный молотый перец, соль, базилик и петрушку, которые добавят аромата и пикантности.
Пошаговый рецепт:
Это блюдо станет отличной альтернативой традиционным котлетам, придавая привычному вкусу новый оттенок.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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