Сладости при диабете: безопасный аналог шоколаду по совету диетолога

Конфеты, шоколад и другие десерты считаются не самыми полезными продуктами, однако иногда все же хочется побаловать себя сладким. Особенно трудно это дается людям с диабетом, которым необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови.
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась, что существует полезный аналог шоколада, подходящий при диабете. Она рекомендует употреблять сушеную хурму. Этот продукт сохраняет полезные микроэлементы и почти все витамины, за исключением небольшой потери витамина С.
Высушенная хурма обладает более сладким вкусом, чем свежая, и благодаря высокому содержанию клетчатки не вызывает резких скачков сахара в крови. Дианова также подчеркнула, что при покупке сушеной хурмы важно изучить состав, так как некоторые производители могут добавлять сахар.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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