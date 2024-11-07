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Сладости при диабете: безопасный аналог шоколаду по совету диетолога

0:56
Еда

Конфеты, шоколад и другие десерты считаются не самыми полезными продуктами, однако иногда все же хочется побаловать себя сладким. Особенно трудно это дается людям с диабетом, которым необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови.

Сладости при диабете: безопасный аналог шоколаду по совету диетолога
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась, что существует полезный аналог шоколада, подходящий при диабете. Она рекомендует употреблять сушеную хурму. Этот продукт сохраняет полезные микроэлементы и почти все витамины, за исключением небольшой потери витамина С.

Высушенная хурма обладает более сладким вкусом, чем свежая, и благодаря высокому содержанию клетчатки не вызывает резких скачков сахара в крови. Дианова также подчеркнула, что при покупке сушеной хурмы важно изучить состав, так как некоторые производители могут добавлять сахар.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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