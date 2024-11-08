Почему нельзя регулярно проглатывать жевательную резинку

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Случайно проглотить жевательную резинку может каждый, и в такие моменты часто возникает паника. Опасно ли это на самом деле? На этот вопрос ответил диетолог Алексей Березников.

Фото: flickr.com by Джон Роулинсон, CC BY 2.0

Березников пояснил, что однократное случайное проглатывание жвачки не представляет опасности для организма: она выйдет естественным путем, и переживать не стоит. Однако если привычка проглатывать жвачку становится регулярной, это уже может быть чревато последствиями.

Частое проглатывание жвачки, а также косточек и семечек, может привести к проблемам с аппендицитом. Такие продукты способны перекрыть просвет аппендикса, что может вызвать воспаление.

Таким образом, случайно проглотив жвачку, можно просто забыть об этом инциденте, если это произошло разово. В противном случае важно избегать частого проглатывания.

Уточнения

Аппендици́т — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.





