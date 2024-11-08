Почему свежевыжатый сок может привести к диабету и ожирению

Свежевыжатые соки многим кажутся очень полезными — их подают к разным блюдам и рекомендуют пить отдельно, ведь они содержат много витаминов. Однако нутрициолог Оксана Николенко предупреждает, что их польза не так очевидна.
Эксперт по спортивному питанию рассказала, что чрезмерное употребление свежевыжатых соков может повысить риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени.
Хотя соки готовят из фруктов, они лишены одного важного элемента — клетчатки. В соке остаются только сахара в жидкой форме. Как только напиток попадает в рот, глюкоза быстро всасывается, вызывая скачок сахара в крови и рост уровня инсулина. Остальная фруктоза перерабатывается в печени, и избыток глюкозы превращается в жир. В результате возрастает риск диабета и ожирения печени.
Кроме того, соки могут навредить людям с синдромом раздраженного кишечника, вызывая вздутие и запоры.
При умеренном употреблении этих последствий можно избежать. Важно помнить, что фруктовый сок следует рассматривать скорее как десерт. Здоровым людям допустимо выпивать не более одного стакана сока в день.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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