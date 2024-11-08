Почему свежевыжатый сок может привести к диабету и ожирению

Свежевыжатые соки многим кажутся очень полезными — их подают к разным блюдам и рекомендуют пить отдельно, ведь они содержат много витаминов. Однако нутрициолог Оксана Николенко предупреждает, что их польза не так очевидна.

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Эксперт по спортивному питанию рассказала, что чрезмерное употребление свежевыжатых соков может повысить риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени.

Хотя соки готовят из фруктов, они лишены одного важного элемента — клетчатки. В соке остаются только сахара в жидкой форме. Как только напиток попадает в рот, глюкоза быстро всасывается, вызывая скачок сахара в крови и рост уровня инсулина. Остальная фруктоза перерабатывается в печени, и избыток глюкозы превращается в жир. В результате возрастает риск диабета и ожирения печени.

Кроме того, соки могут навредить людям с синдромом раздраженного кишечника, вызывая вздутие и запоры.

При умеренном употреблении этих последствий можно избежать. Важно помнить, что фруктовый сок следует рассматривать скорее как десерт. Здоровым людям допустимо выпивать не более одного стакана сока в день.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

