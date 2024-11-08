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Польза краснокочанной капусты для организма и секреты квашения

0:57
Еда

С наступлением осени начинается время для квашения капусты. Но какую капусту выбрать для этого — белокочанную или краснокочанную? Диетолог Нурия Дианова отметила, что белокочанная капуста — самый популярный выбор, но не единственный. Некоторым людям она может показаться слишком грубой, и они могут предпочесть более мягкие разновидности, такие как краснокочанная или даже пекинская.

Польза краснокочанной капусты для организма и секреты квашения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Краснокочанная капуста имеет дополнительные преимущества. Она содержит антоцианы, которые придают ей насыщенный цвет и помогают бороться с воспалительными процессами, снижать последствия окислительного стресса и замедлять старение.

Диетолог также предложила для цвета и вкуса добавлять в квашеную капусту морковь или свеклу.

"Можно смешать белокочанную и краснокочанную капусту — польза от такого сочетания только возрастает", — добавила Дианова.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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