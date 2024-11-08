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Эндокринолог о том, как беседы за столом улучшают пищеварение

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Еда

С детства мы знаем выражение "Когда я ем, я глух и нем", которым часто напоминают детям не отвлекаться на разговоры во время еды. Однако врач-эндокринолог из Подмосковья Мария Калошина отмечает, что иногда беседы за обедом могут быть полезны.

Эндокринолог о том, как беседы за столом улучшают пищеварение
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

По словам специалиста, общение с близкими, коллегами или друзьями во время еды помогает избежать переедания. Важно не торопиться, есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Это снижает нагрузку на желудок, так как процесс пищеварения начинается еще во рту, а сигналы о насыщении быстрее доходят до мозга.

Мария Калошина подчеркнула, что спокойные беседы и неспешный прием пищи способствуют здоровому пищеварению. Главное — создавать позитивную атмосферу за столом, наслаждаясь едой и общением.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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