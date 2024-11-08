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Какие продукты помогут сохранить здоровье глаз: советы эксперта

1:35
Еда

Продукты, которые полезны для зрения и здоровья глаз, перечислила офтальмолог Светлана Миргородская.

Какие продукты помогут сохранить здоровье глаз: советы эксперта
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

Для поддержания хорошего зрения важно получать витамин А, известный в двух формах: каротин и ретинол. Каротин содержится в красных и оранжевых овощах и фруктах, таких как морковь, хурма, помидоры и зелень. Ретинол, другая форма витамина А, находится в рыбе северных морей, яйцах, печени, молоке и сливочном масле.

Офтальмолог также отметила важность витаминов группы В, которые помогают поддерживать зрение. Они содержатся в злаках, бананах, мясе и жирных сливках. Витамины Р и С, присутствующие в цитрусовых, черной смородине, малине, винограде, капусте, картофеле и шиповнике, также способствуют здоровью глаз.

Кроме того, Миргородская напомнила о витаминах D и Е. Первый можно найти в рыбе и шампиньонах, второй — в орехах, нерафинированных маслах и листовой зелени.

Помимо витаминов, для зрения необходимы минералы. Офтальмолог советует включать в рацион цинк из морепродуктов, красного мяса, орехов и бобовых, лютеин и зеаксантин из брокколи, тыквы, горошка и кукурузы, а также антоцианы из ягод.

Миргородская подчеркнула, что сбалансированное и разнообразное питание поможет обеспечить организм всеми нужными веществами.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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