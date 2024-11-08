Кулеры могут навредить здоровью — советы по гигиене от диетолога

Диетолог Елена Соломатина предупреждает, что офисные кулеры могут стать источниками опасных бактерий. В аппаратах, которые не проходят надлежащую чистку, могут размножаться кишечная и синегнойная палочки, стафилококк и стрептококк. Бактерии хорошо развиваются в условиях влажности и тепла, что характерно для кулеров.

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"Эти бактерии могут попасть в организм и вызвать заболевания у людей с ослабленным иммунитетом", — рассказала Соломатина.

Опасность представляют не только резервуар для воды, но и рычажки кулера. Грязные руки или недостаточно чистая посуда могут способствовать распространению инфекции. Однако это не значит, что каждый кулер заражен. Пить воду следует только из аппаратов, в чистоте которых вы уверены. Рычаги стоит регулярно протирать спиртовыми салфетками, а сам кулер — чистить хотя бы раз в три месяца. Также важно соблюдать личную гигиену: мыть руки и посуду перед тем, как подойти к кулеру.

"Желательно менять кулер на новый каждые три года. Даже при регулярной чистке есть труднодоступные зоны, до которых не добраться", — заключила Соломатина.

Уточнения

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.



