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Как сэкономить на новогодних продуктах: советы для ранних покупок

1:07
Еда

До Нового года осталось меньше двух месяцев, и многие хозяйки уже начали запасаться продуктами, чтобы избежать декабрьских очередей в магазинах.

Как сэкономить на новогодних продуктах: советы для ранних покупок
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Эксперты утверждают, что такие ранние закупки помогут сэкономить семейный бюджет. В списке рекомендуемых продуктов — рыба, красная икра, консервы, соусы и шампанское. Рыбу и икру можно хранить в морозилке, где они точно сохранят свежесть до праздника. Шампанское стоит положить горизонтально, а консервы лучше хранить в темном месте.

Диетолог Виктория Безнебеева также добавила, что традиционные новогодние блюда часто бывают не очень полезными. Однако она советует включить на праздничный стол овощные салаты и заменить калорийные закуски более легкими, например, канапе из полезных ингредиентов. В качестве основного блюда подойдет нежирное мясо, такое как запеченная индейка или курица. Это позволит сохранить праздничную атмосферу и снизить вредность новогоднего застолья.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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