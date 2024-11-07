Суп харчо за 30 минут: быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

Настоящий суп харчо можно не только попробовать в ресторане грузинской кухни, но и приготовить самостоятельно дома. Следуйте нашему рецепту, и у вас всё получится!
Начнём с перечня необходимых ингредиентов:
Не забудьте закупить свежую и ароматную зелень – кинзу (можно заменить на петрушку), райхон и эстрагон.
Нарежьте мясо на кусочки и варите его в течение 1-1,5 часов, не забывая снимать пену, образующуюся на поверхности бульона.
Когда бульон будет готов, добавьте в него рис. Обжарьте нарезанный лук на растительном масле, а грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде, после чего измельчите их с помощью блендера, кофемолки или обычного ножа.
Добавьте обжаренный лук в кастрюлю и дождитесь кипения. Затем отправьте туда же орехи, соус ткемали, хмели-сунели и другие специи. Дайте смеси покипеть на маленьком огне в течение 5 минут.
Когда рис будет готов, на последней минуте варки добавьте в суп измельчённый чеснок. После закипания снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и оставьте настояться на 10-15 минут.
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