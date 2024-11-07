Суп харчо за 30 минут: быстрый и вкусный рецепт для всей семьи

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящий суп харчо можно не только попробовать в ресторане грузинской кухни, но и приготовить самостоятельно дома. Следуйте нашему рецепту, и у вас всё получится!

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

Начнём с перечня необходимых ингредиентов:

500-600 г мясной мякоти (говядина или свинина),

200 г риса,

1-2 луковицы,

100 г грецких орехов,

150 г соуса ткемали,

4-6 зубчиков чеснока,

2 чайные ложки хмели-сунели,

Красный острый перец и соль по вкусу.

Не забудьте закупить свежую и ароматную зелень – кинзу (можно заменить на петрушку), райхон и эстрагон.

Нарежьте мясо на кусочки и варите его в течение 1-1,5 часов, не забывая снимать пену, образующуюся на поверхности бульона.

Когда бульон будет готов, добавьте в него рис. Обжарьте нарезанный лук на растительном масле, а грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде, после чего измельчите их с помощью блендера, кофемолки или обычного ножа.

Добавьте обжаренный лук в кастрюлю и дождитесь кипения. Затем отправьте туда же орехи, соус ткемали, хмели-сунели и другие специи. Дайте смеси покипеть на маленьком огне в течение 5 минут.

Когда рис будет готов, на последней минуте варки добавьте в суп измельчённый чеснок. После закипания снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и оставьте настояться на 10-15 минут.