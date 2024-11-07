Не рискуйте: почему важно хранить крупы в специальных контейнерах

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все хозяйки спешат пересыпать купленные крупы, макароны и муку в специальные контейнеры, предпочитая оставлять их в магазинной упаковке. По словам экспертов, это допустимо только до тех пор, пока упаковка остается неповрежденной. Как только вы её откроете, обеспечить герметичность будет сложно, и продукты начнут впитывать влагу и посторонние запахи.

Фото: flickr.com by IRRI Images, CC BY 2.0

Существует еще одна важная причина для использования контейнеров: это защита от насекомых. Иногда они проникают в дом вместе с крупами, и обнаружить их сразу довольно трудно. Если оставить пакет открытым, вскоре паразиты могут появиться и в других запасах.

Можно подумать, что достаточно пересыпать крупу в полиэтиленовый пакет, но это тоже не решение. Такая упаковка не предотвратит проникновение некоторых жучков. Кроме того, тряпичные и бумажные пакеты также не подходят для хранения сыпучих продуктов.

Таким образом, единственным правильным решением является выбор подходящей емкости для хранения круп, чтобы обеспечить их безопасность и сохранить качество.