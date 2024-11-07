Как сварить яйцо желтком наружу

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Все мы привыкли видеть варёное яйцо с желтком по центру, окружённым белком. Однако мало кто знает, что существует способ приготовления яйца с «желтком наружу». Это означает, что желток оказывается на поверхности, а белок – внутри.

Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Чтобы достичь этого необычного результата, нужно поменять местами белок и желток сырого яйца. Вот как это сделать.

Ингредиенты и инструменты:

скотч,

капроновые колготки,

фонарик.

Первым делом проверьте яйцо с помощью фонарика: цвет скорлупы должен быть светлым. Затем полностью оберните яйцо клейкой лентой, чтобы защитить его.

Поместите яйцо в колготки и завяжите концы так, чтобы оно надёжно фиксировалось. Теперь возьмите капроновые колготки за оба конца и начните быстро вращать яйцо. Продолжайте это делать как минимум 5 минут – это создаст эффект центрифуги, в результате чего белок и желток с различной плотностью поменяются местами.

Чтобы проверить, удалось ли вам добиться желаемого результата, снова просветите яйцо фонариком. Цвет скорлупы должен стать темнее, чем при первой проверке.

После этого аккуратно достаньте яйцо из колготок и, не снимая скотча, положите его в сотейник с кипящей водой. Когда яйцо сварится вкрутую, снимите клейкую ленту и скорлупу. Разрежьте яйцо пополам – и вы увидите, что желток оказывается снаружи, а белок внутри.