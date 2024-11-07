Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочные коржики – это ароматное и вкусное лакомство, которое многие из нас помнят с детства. Чтобы приготовить это угощение на 10 порций, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0

400 г муки,

200 г сахара,

100 г маргарина,

1 яйцо,

80 мл молока,

10 г разрыхлителя,

0,2 г ванилина.

Сначала оставьте маргарин при комнатной температуре, чтобы он стал мягким. Затем добавьте к нему сахар и взбейте с помощью миксера.

Теперь пришло время добавить остальные компоненты: яйцо, молоко, разрыхлитель и ванилин или ванильный сахар. В последнюю очередь вводите муку и замешивайте мягкое тесто.

Раскатайте тесто в пласт. Если вам нравятся более хрустящие коржики, сделайте толщину около 6-7 мм, а для мягкого печенья можно раскатать тесто немного толще.

С помощью формочек вырежьте коржики и выложите их на противень, который необходимо поместить в предварительно разогретую духовку. Выпекайте молочные коржики около 15 минут при температуре 180-200 градусов. Как только верх печенья слегка зарумянится, доставайте их из духовки, чтобы они не стали жесткими.