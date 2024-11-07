Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт

Молочные коржики – это ароматное и вкусное лакомство, которое многие из нас помнят с детства. Чтобы приготовить это угощение на 10 порций, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала оставьте маргарин при комнатной температуре, чтобы он стал мягким. Затем добавьте к нему сахар и взбейте с помощью миксера.
Теперь пришло время добавить остальные компоненты: яйцо, молоко, разрыхлитель и ванилин или ванильный сахар. В последнюю очередь вводите муку и замешивайте мягкое тесто.
Раскатайте тесто в пласт. Если вам нравятся более хрустящие коржики, сделайте толщину около 6-7 мм, а для мягкого печенья можно раскатать тесто немного толще.
С помощью формочек вырежьте коржики и выложите их на противень, который необходимо поместить в предварительно разогретую духовку. Выпекайте молочные коржики около 15 минут при температуре 180-200 градусов. Как только верх печенья слегка зарумянится, доставайте их из духовки, чтобы они не стали жесткими.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.