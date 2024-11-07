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Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт

1:23
Еда

Молочные коржики – это ароматное и вкусное лакомство, которое многие из нас помнят с детства. Чтобы приготовить это угощение на 10 порций, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Как легко и быстро приготовить молочные коржики: простой рецепт
Фото: Pexels by Klaus Nielsen, CC0
  • 400 г муки,
  • 200 г сахара,
  • 100 г маргарина,
  • 1 яйцо,
  • 80 мл молока,
  • 10 г разрыхлителя,
  • 0,2 г ванилина.

Сначала оставьте маргарин при комнатной температуре, чтобы он стал мягким. Затем добавьте к нему сахар и взбейте с помощью миксера.

Теперь пришло время добавить остальные компоненты: яйцо, молоко, разрыхлитель и ванилин или ванильный сахар. В последнюю очередь вводите муку и замешивайте мягкое тесто.

Раскатайте тесто в пласт. Если вам нравятся более хрустящие коржики, сделайте толщину около 6-7 мм, а для мягкого печенья можно раскатать тесто немного толще.

С помощью формочек вырежьте коржики и выложите их на противень, который необходимо поместить в предварительно разогретую духовку. Выпекайте молочные коржики около 15 минут при температуре 180-200 градусов. Как только верх печенья слегка зарумянится, доставайте их из духовки, чтобы они не стали жесткими.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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