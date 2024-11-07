Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт

Многие уже знают, что для приготовления котлет вовсе не обязательно использовать мясо. Вместо этого можно обойтись только овощами, мукой или крупами. Конечно, вкус таких котлет отличается от мясного, но они точно не повредят вашему здоровью.
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Инструкция по приготовлению:
Подавайте котлеты к столу со свежими овощами и зеленью — это будет отличным дополнением к вашему блюду!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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