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Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт

1:26
Еда

Многие уже знают, что для приготовления котлет вовсе не обязательно использовать мясо. Вместо этого можно обойтись только овощами, мукой или крупами. Конечно, вкус таких котлет отличается от мясного, но они точно не повредят вашему здоровью.

Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вам понадобятся:

  • Капуста (белокочанная) — 1 килограмм
  • Яйца — 2 штуки
  • Репчатый лук — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Мука — 3-4 столовые ложки
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Инструкция по приготовлению:

  1. Капусту тщательно промойте, разрежьте на части и тонко нашинкуйте. Затем обомните ее руками, добавив немного соли, чтобы она пустила сок.
  2. Нарежьте лук, а морковь натрите на терке. Обжаривайте овощи поочередно на растительном масле до мягкости.
  3. Когда лук и морковь станут мягкими, добавьте мелко нарезанный чеснок и тушите еще пару минут.
  4. Переместите овощную смесь в миску с капустой, добавьте яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  5. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле до появления золотистой корочки.

Подавайте котлеты к столу со свежими овощами и зеленью — это будет отличным дополнением к вашему блюду!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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