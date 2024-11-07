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Готовим салат из свеклы и творога: легкость и вкус в каждой ложке

1:07
Еда

Часто мы ассоциируем творог с выпечкой или простым перекусом — творог со сметаной на завтрак. Однако, на самом деле, из творога можно создать нечто более интересное. Например, предлагаю вам попробовать приготовить салат из свеклы и творога.

Готовим салат из свеклы и творога: легкость и вкус в каждой ложке
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся:

  • Свекла — 2-3 штуки
  • Творог — 200 граммов
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Специи и зелень по вкусу
  • Винный уксус — 2 столовые ложки

Инструкция по приготовлению:

  1. Начните с варки или запекания свеклы в духовке. После готовности, очистите ее и нарежьте тонкими кольцами.
  2. В отдельной миске смешайте творог с зеленью и специями. Добавьте измельченный чеснок для аромата. Для более калорийного варианта можно добавить плавленый сыр.
  3. Поместите свеклу на салфетку и полейте винным уксусом. Дождитесь, пока лишняя влага впитается.
  4. Намажьте творожную смесь на свеклу, охладите в холодильнике и подавайте к столу.

Этот салат станет отличным дополнением к вашему меню!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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