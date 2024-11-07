Готовим салат из свеклы и творога: легкость и вкус в каждой ложке

Часто мы ассоциируем творог с выпечкой или простым перекусом — творог со сметаной на завтрак. Однако, на самом деле, из творога можно создать нечто более интересное. Например, предлагаю вам попробовать приготовить салат из свеклы и творога.
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Инструкция по приготовлению:
Этот салат станет отличным дополнением к вашему меню!
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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