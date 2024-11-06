Готовим идеальное домашнее жаркое в мультиварке

Жаркое — это простое, сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для уютного семейного обеда. Готовить его в мультиварке особенно удобно, поскольку блюдо тушится в собственном соку и сохраняет всю сочность и аромат ингредиентов.
В большинстве рецептов встречается добавление воды, но на практике она не требуется: овощи и мясо выделяют достаточно сока, чтобы блюдо получилось нежным и насыщенным.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Для жаркого лучше нарезать овощи крупными кусками. Подготовьте все ингредиенты заранее. Включите мультиварку на режим "жарка" или "выпечка" и начните обжаривать лук с добавлением щепотки соли в течение 2-3 минут. Затем добавьте кубики моркови и готовьте еще 3 минуты.
Положите кусочки свинины и обжаривайте, пока мясо не "запечатается", около 5 минут. Далее добавьте болгарский перец и картофель. При желании можно добавить томатную пасту и специи.
Перемешайте ингредиенты и установите режим "тушение" минимум на 1 час. Если у вас есть время, оставьте жаркое тушиться 2 часа или используйте режим "томление", чтобы блюдо приобрело вкус, как из русской печи.
Готовое жаркое подавайте, посыпав свежей зеленью.
Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.
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