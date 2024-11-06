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Готовим идеальное домашнее жаркое в мультиварке

Еда

Жаркое — это простое, сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для уютного семейного обеда. Готовить его в мультиварке особенно удобно, поскольку блюдо тушится в собственном соку и сохраняет всю сочность и аромат ингредиентов.

Готовим идеальное домашнее жаркое в мультиварке
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

В большинстве рецептов встречается добавление воды, но на практике она не требуется: овощи и мясо выделяют достаточно сока, чтобы блюдо получилось нежным и насыщенным.

Ингредиенты:

  • Свинина без костей — 900 г
  • Лук — 1-2 головки
  • Картофель — 6-9 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Томатная паста (по желанию) — 1-2 ст. л.

Процесс приготовления:

Для жаркого лучше нарезать овощи крупными кусками. Подготовьте все ингредиенты заранее. Включите мультиварку на режим "жарка" или "выпечка" и начните обжаривать лук с добавлением щепотки соли в течение 2-3 минут. Затем добавьте кубики моркови и готовьте еще 3 минуты.

Положите кусочки свинины и обжаривайте, пока мясо не "запечатается", около 5 минут. Далее добавьте болгарский перец и картофель. При желании можно добавить томатную пасту и специи.

Перемешайте ингредиенты и установите режим "тушение" минимум на 1 час. Если у вас есть время, оставьте жаркое тушиться 2 часа или используйте режим "томление", чтобы блюдо приобрело вкус, как из русской печи.

Готовое жаркое подавайте, посыпав свежей зеленью.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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