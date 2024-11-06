Готовим идеальное домашнее жаркое в мультиварке

Жаркое — это простое, сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для уютного семейного обеда. Готовить его в мультиварке особенно удобно, поскольку блюдо тушится в собственном соку и сохраняет всю сочность и аромат ингредиентов.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

В большинстве рецептов встречается добавление воды, но на практике она не требуется: овощи и мясо выделяют достаточно сока, чтобы блюдо получилось нежным и насыщенным.

Ингредиенты:

Свинина без костей — 900 г

Лук — 1-2 головки

Картофель — 6-9 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Томатная паста (по желанию) — 1-2 ст. л.

Процесс приготовления:

Для жаркого лучше нарезать овощи крупными кусками. Подготовьте все ингредиенты заранее. Включите мультиварку на режим "жарка" или "выпечка" и начните обжаривать лук с добавлением щепотки соли в течение 2-3 минут. Затем добавьте кубики моркови и готовьте еще 3 минуты.

Положите кусочки свинины и обжаривайте, пока мясо не "запечатается", около 5 минут. Далее добавьте болгарский перец и картофель. При желании можно добавить томатную пасту и специи.

Перемешайте ингредиенты и установите режим "тушение" минимум на 1 час. Если у вас есть время, оставьте жаркое тушиться 2 часа или используйте режим "томление", чтобы блюдо приобрело вкус, как из русской печи.

Готовое жаркое подавайте, посыпав свежей зеленью.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо. Фактически — жареное мясо.

