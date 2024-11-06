Зебра на сметане: пирог, который всегда получается

Пирог "Зебра" — классика домашней выпечки, которая покоряет не только своим вкусом, но и красивым узором, напоминающим полосы зебры. Этот десерт сочетает в себе простоту ингредиентов и эффектный внешний вид, делая его идеальным выбором для уютных семейных чаепитий. Готовится пирог быстро, а результат всегда впечатляет: нежная текстура и приятный аромат какао не оставят равнодушным ни одного сладкоежку.

Фото: YouTube by YouTube-канал TASTY COOKING, PDM

Ингредиенты:

Мука — 210 г

Сметана — 250 г

Сахар — 1,25 стакана

Куриные яйца — 4 шт.

Сливочное масло — 100 г

Какао — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 8 г

Ванилин — 1 г

Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Все ингредиенты, которые должны быть комнатной температуры. Мягкое сливочное масло разотрите с половиной сахара до получения однородной массы. Затем по одному введите яйца, постепенно добавляя оставшийся сахар и тщательно растирая венчиком до пышности.

Добавьте сметану, щепотку соли, разрыхлитель и ванилин (в порошке, эссенции или ванильный сахар). Перемешайте массу венчиком до однородности. Затем всыпьте просеянную муку и аккуратно вмешайте её в тесто. Консистенция теста должна быть умеренно густой и текучей.

Разделите тесто на две части, в одну из которых добавьте какао и хорошо перемешайте. Форму для выпекания смажьте маслом или выстелите влажным пергаментом. Начинайте выкладывать тесто по центру формы, чередуя две ложки светлого и две ложки тёмного теста.

Для создания узора проведите ножом или зубочисткой по тесту. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке примерно 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой.

Остудите пирог в форме, затем аккуратно извлеките его. Верх пирога можно полить глазурью, хотя это необязательно. Подавайте пирог нарезанным к чаю или кофе.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

