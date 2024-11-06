Готовим пирог с творогом и вишней: пошаговый рецепт для любого повода

Шарлотка с яблоками и песочный пирог с творожной начинкой и вишней — это не просто рецепты, а истории, которые передаются из поколения в поколение, наполняя дом ароматом и теплом. Такие десерты напоминают о семейных вечерах, уютных чаепитиях и моментах, когда кухня превращается в сердце дома.
Пирог с творогом и вишней сочетает в себе мягкость и легкую кислинку, создавая гармонию вкусов. Приготовление его — это удовольствие, которое завершается восхитительным десертом, способным сделать даже обычный день особенным.
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Процесс приготовления:
В глубокой миске просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите ингредиенты в крошку. Вбейте яйцо и замесите тесто до однородности. Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 30-40 минут.
Пока тесто охлаждается, подготовьте вишню: промойте ягоды и удалите косточки. В отдельной миске смешайте творог, сметану, сахар и яйца. Слегка перемешайте ложкой, затем взбейте массу погружным блендером до получения однородной консистенции.
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в круг и уложите в форму диаметром 22 см, предварительно проложив дно пергаментом. Сформируйте бортики высотой 3-4 см и наколите дно теста вилкой.
Вылейте в подготовленную форму творожную начинку и распределите сверху вишни. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 50-60 минут, пока бортики не станут золотистыми, а начинка — плотной. Дайте пирогу полностью остыть перед тем, как нарезать на порции.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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