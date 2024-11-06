Секрет воздушной шарлотки с хрустящей корочкой

Шарлотка с яблоками — один из самых простых и любимых пирогов, подходящий для любого времени года. Летний изобилие фруктов или зимние уютные вечера — ароматная, золотистая шарлотка всегда к месту.
Ассоциирующаяся с домашним уютом и семейными чаепитиями, шарлотка напоминает о тепле и радостях жизни. Её мягкий бисквит и сладкие кусочки яблок с корицей дарят неподдельное удовольствие.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью до воздушной пены (около 7-10 минут). Белки взбейте с щепоткой соли и лимонным соком до устойчивых пиков. Когда масса становится плотной и не вытекает при переворачивании ёмкости, она готова.
Добавьте к взбитым желткам муку, просеянную с разрыхлителем, и взбейте ещё пару минут. Введите взбитые белки по 2-3 столовые ложки, аккуратно перемешивая тесто снизу вверх.
Очищенные и нарезанные яблоки сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Добавьте крахмал и корицу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом, выстелите пергаментом или присыпьте мукой.
Выложите 1/3 теста в форму, затем слой яблок, и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. Через 15 минут накройте пирог фольгой, чтобы верх не подгорел. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выйти сухой.
Остудите пирог 10 минут в духовке и присыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
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