Секрет воздушной шарлотки с хрустящей корочкой

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка с яблоками — один из самых простых и любимых пирогов, подходящий для любого времени года. Летний изобилие фруктов или зимние уютные вечера — ароматная, золотистая шарлотка всегда к месту.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Ассоциирующаяся с домашним уютом и семейными чаепитиями, шарлотка напоминает о тепле и радостях жизни. Её мягкий бисквит и сладкие кусочки яблок с корицей дарят неподдельное удовольствие.

Ингредиенты:

Куриные яйца — 5 шт.

Сахар — 200 г

Ваниль — 1 ч. л.

Мука — 160 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки — 1 кг

Крахмал — 2 ст. л.

Корица — 1-2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Растительное масло — для смазывания формы

Процесс приготовления:

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью до воздушной пены (около 7-10 минут). Белки взбейте с щепоткой соли и лимонным соком до устойчивых пиков. Когда масса становится плотной и не вытекает при переворачивании ёмкости, она готова.

Добавьте к взбитым желткам муку, просеянную с разрыхлителем, и взбейте ещё пару минут. Введите взбитые белки по 2-3 столовые ложки, аккуратно перемешивая тесто снизу вверх.

Очищенные и нарезанные яблоки сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Добавьте крахмал и корицу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом, выстелите пергаментом или присыпьте мукой.

Выложите 1/3 теста в форму, затем слой яблок, и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. Через 15 минут накройте пирог фольгой, чтобы верх не подгорел. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выйти сухой.

Остудите пирог 10 минут в духовке и присыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

