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Секрет воздушной шарлотки с хрустящей корочкой

2:10
Еда

Шарлотка с яблоками — один из самых простых и любимых пирогов, подходящий для любого времени года. Летний изобилие фруктов или зимние уютные вечера — ароматная, золотистая шарлотка всегда к месту.

Секрет воздушной шарлотки с хрустящей корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Ассоциирующаяся с домашним уютом и семейными чаепитиями, шарлотка напоминает о тепле и радостях жизни. Её мягкий бисквит и сладкие кусочки яблок с корицей дарят неподдельное удовольствие.

Ингредиенты:

  • Куриные яйца — 5 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Ваниль — 1 ч. л.
  • Мука — 160 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яблоки — 1 кг
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Корица — 1-2 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Растительное масло — для смазывания формы

Процесс приготовления:

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью до воздушной пены (около 7-10 минут). Белки взбейте с щепоткой соли и лимонным соком до устойчивых пиков. Когда масса становится плотной и не вытекает при переворачивании ёмкости, она готова.

Добавьте к взбитым желткам муку, просеянную с разрыхлителем, и взбейте ещё пару минут. Введите взбитые белки по 2-3 столовые ложки, аккуратно перемешивая тесто снизу вверх.

Очищенные и нарезанные яблоки сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Добавьте крахмал и корицу, перемешайте. Смажьте форму растительным маслом, выстелите пергаментом или присыпьте мукой.

Выложите 1/3 теста в форму, затем слой яблок, и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C в течение 45-50 минут. Через 15 минут накройте пирог фольгой, чтобы верх не подгорел. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выйти сухой.

Остудите пирог 10 минут в духовке и присыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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