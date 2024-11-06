Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Акула оторвала ногу сёрфингисту

Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом

1:31
Еда

Перец, фаршированный творогом и овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным украшением стола. Сочетание нежного творога, ароматных овощей и зелени создаёт неповторимый вкусовой букет. Это блюдо готовится быстро и легко, поэтому оно идеально подходит для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких вкусным ужином.

Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 3-5 перцев (в зависимости от размера);
  • 1 большая луковица;
  • 1 большая морковь;
  • 200 г творога;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень (укроп и петрушка);
  • грецкие орехи (по желанию).

Приготовление:

Разрежьте красный перец на половинки и очистите их от семян. Поставьте половинки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.
В это время приготовьте начинку: на топлёном масле обжарьте лук и морковь до готовности (лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке).
Добавьте творог и чеснок, прогрейте всё вместе, посолите и поперчите. Попробуйте начинку — она должна быть вкусной.
Добавьте зелень и, по желанию, грецкие орехи.
Достаньте перцы из духовки, слейте сок из них в начинку.
Наполните половинки перцев начинкой, смажьте каждую половинку сметаной (примерно &frac14 чайной ложки).
Верните перцы в духовку ещё на 20 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
США давят на Евросоюз, требуя запрета российского палладия и титана: Европа рискует затормозить свою промышленность
Экономика и бизнес
США давят на Евросоюз, требуя запрета российского палладия и титана: Европа рискует затормозить свою промышленность Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Еда и рецепты
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Акула оторвала ногу сёрфингисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.