Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Перец, фаршированный творогом и овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным украшением стола. Сочетание нежного творога, ароматных овощей и зелени создаёт неповторимый вкусовой букет. Это блюдо готовится быстро и легко, поэтому оно идеально подходит для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких вкусным ужином.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

3-5 перцев (в зависимости от размера);

1 большая луковица;

1 большая морковь;

200 г творога;

1 зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу;

зелень (укроп и петрушка);

грецкие орехи (по желанию).

Приготовление:

Разрежьте красный перец на половинки и очистите их от семян. Поставьте половинки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.

В это время приготовьте начинку: на топлёном масле обжарьте лук и морковь до готовности (лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке).

Добавьте творог и чеснок, прогрейте всё вместе, посолите и поперчите. Попробуйте начинку — она должна быть вкусной.

Добавьте зелень и, по желанию, грецкие орехи.

Достаньте перцы из духовки, слейте сок из них в начинку.

Наполните половинки перцев начинкой, смажьте каждую половинку сметаной (примерно ¼ чайной ложки).

Верните перцы в духовку ещё на 20 минут.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.





Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

