Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом

Перец, фаршированный творогом и овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое станет отличным украшением стола. Сочетание нежного творога, ароматных овощей и зелени создаёт неповторимый вкусовой букет. Это блюдо готовится быстро и легко, поэтому оно идеально подходит для тех, кто хочет порадовать себя и своих близких вкусным ужином.
Ингредиенты:
Приготовление:
Разрежьте красный перец на половинки и очистите их от семян. Поставьте половинки в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут.
В это время приготовьте начинку: на топлёном масле обжарьте лук и морковь до готовности (лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке).
Добавьте творог и чеснок, прогрейте всё вместе, посолите и поперчите. Попробуйте начинку — она должна быть вкусной.
Добавьте зелень и, по желанию, грецкие орехи.
Достаньте перцы из духовки, слейте сок из них в начинку.
Наполните половинки перцев начинкой, смажьте каждую половинку сметаной (примерно ¼ чайной ложки).
Верните перцы в духовку ещё на 20 минут.
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