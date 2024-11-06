Названы самые популярные блюда, которые чаще всего заказывают жители российских городов

В городах-миллионниках России в онлайн-заказах местных жителей часто встречаются молоко 2,5%-ной жирности, яйца, огурцы и бананы. Однако предпочтения в заказах продуктов и готовой еды могут различаться в зависимости от региона.

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В Москве и Санкт-Петербурге популярны готовые блюда, такие как завтраки, закуски, салаты, первые и вторые блюда. В Москве также востребованы паста и сырники, а в Санкт-Петербурге — кофе и какао, пишет Газета.Ru.

В Челябинске и Перми популярны мандарины, нектарины и черешня, а в Красноярске — киви. В Новосибирске часто заказывают чёрный хлеб и газированную минеральную воду, а в Омске — семечки.

В Краснодаре популярны японские рисовые шарики с морепродуктами, а в Воронеже — фруктовое мороженое и майонез. В Ростове-на-Дону и Уфе предпочитают голубику, а в Нижнем Новгороде и Самаре — чебупиццу, отметили аналитики.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.



Доставка — сервис по траспортировке покупателям товаров, приобретаемых ими, а также доставка готовых блюд из заведений общественного питания, без необходимости посещения торговых точек и заведений общественного питания.

