Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом
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Есть одно особенное осеннее блюдо из моркови, которое раскрывает овощ с новой, непривычной для многих стороны. Сегодня мы расскажем об этом рецепте.
Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- свежая морковь — 1 кг;
- зелень;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- оливковое или подсолнечное масло — 5 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в миске и разомните их толкушкой, чтобы зелень, специи, соль и масло отдали свой вкус и аромат.
- Нарежьте морковь на палочки.
- Перемешайте морковные палочки с маринадом и оставьте на полчаса, периодически помешивая.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выложите палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.
- Запекайте морковь в течение 30-35 минут.
- Приготовьте соус: мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте лимонный сок и перемешайте всё это с греческим йогуртом или сметаной.
Подавайте готовые морковные палочки с соусом.
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру