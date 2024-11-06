Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть одно особенное осеннее блюдо из моркови, которое раскрывает овощ с новой, непривычной для многих стороны. Сегодня мы расскажем об этом рецепте.

Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

свежая морковь — 1 кг;

зелень;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль и перец по вкусу;

лимонный сок — 2 ст. л.;

оливковое или подсолнечное масло — 5 ст. л.;

корица — 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в миске и разомните их толкушкой, чтобы зелень, специи, соль и масло отдали свой вкус и аромат. Нарежьте морковь на палочки. Перемешайте морковные палочки с маринадом и оставьте на полчаса, периодически помешивая. Разогрейте духовку до 200 градусов и выложите палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Запекайте морковь в течение 30-35 минут. Приготовьте соус: мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте лимонный сок и перемешайте всё это с греческим йогуртом или сметаной.

Подавайте готовые морковные палочки с соусом.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

