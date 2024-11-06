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Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом

1:14
Еда

Есть одно особенное осеннее блюдо из моркови, которое раскрывает овощ с новой, непривычной для многих стороны. Сегодня мы расскажем об этом рецепте.

Запечённые палочки из моркови: ароматная осенняя закуска, подаётся с чесночно-йогуртовым соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • свежая морковь — 1 кг;
  • зелень;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль и перец по вкусу;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • оливковое или подсолнечное масло — 5 ст. л.;
  • корица — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске и разомните их толкушкой, чтобы зелень, специи, соль и масло отдали свой вкус и аромат.
  2. Нарежьте морковь на палочки.
  3. Перемешайте морковные палочки с маринадом и оставьте на полчаса, периодически помешивая.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов и выложите палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.
  5. Запекайте морковь в течение 30-35 минут.
  6. Приготовьте соус: мелко нарежьте зелень и чеснок, добавьте лимонный сок и перемешайте всё это с греческим йогуртом или сметаной.

Подавайте готовые морковные палочки с соусом.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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