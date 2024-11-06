Стало известно, какое варенье больше всего любят россияне

Аналитики АТОЛ Онлайн изучили обезличенные данные о продажах варенья и выяснили, какой вкус этого лакомства наиболее популярен среди россиян.
В 2024 году лидером по продажам стало малиновое варенье, которое покупатели выбирали в 34% случаев. Второе место занимает клубничное варенье с долей продаж 28%, сообщает Газета.Ru.
Варенье из сосновых шишек заняло третье место, его выбирали в каждой одиннадцатой покупке (9%). Около 7% продаж приходится на вишневое варенье, 5% — на абрикосовое, 4% — на смородиновое, 2% — на черничное. Варенье с другими вкусами приобреталось только в 9% случаев.
Самым дорогим в 2024 году оказалось варенье из сосновых шишек, средняя цена за банку составляет 437 рублей. Также в числе лидеров по стоимости брусничное варенье (410 рублей), персиковое (348 рублей) и облепиховое (325 рублей).
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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