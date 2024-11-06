Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами: отличная идея для праздничного осеннего стола

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами, — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы, которое придётся по вкусу всем гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 моркови;

1 луковица;

1 тыква среднего размера;

500 г куриного филе;

сливочное масло;

корица;

перец;

чеснок;

любимые специи.

Приготовление:

Нарежьте морковь и лук кубиками. Обжарьте их на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавьте нарезанное куриное филе и жарьте ещё 5 минут. Снимите сковороду с огня и добавьте корицу, перец, чеснок и любимые специи. Вырежьте мякоть из тыквы, оставив стенки толщиной 1-1,5 см. Переложите начинку в тыкву и перемешайте. Если хотите, добавьте картофель, нарезанный кубиками. Положите тыкву в форму для запекания (можно одноразовую) или оберните её фольгой наполовину. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до готовности (примерно 1 час). Проверьте готовность, отделив мякоть тыквы от стенок с помощью ложки. Если она мягкая, блюдо готово.

Подавайте тыкву, запечённую целиком, украсив зеленью. Это блюдо станет отличным украшением праздничного стола и порадует всех гостей своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



