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Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами: отличная идея для праздничного осеннего стола

1:34
Еда

Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами, — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы, которое придётся по вкусу всем гостям.

Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами: отличная идея для праздничного осеннего стола
Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 моркови;
  • 1 луковица;
  • 1 тыква среднего размера;
  • 500 г куриного филе;
  • сливочное масло;
  • корица;
  • перец;
  • чеснок;
  • любимые специи.

Приготовление:

  1. Нарежьте морковь и лук кубиками.
  2. Обжарьте их на сковороде с маслом до золотистого цвета.
  3. Добавьте нарезанное куриное филе и жарьте ещё 5 минут.
  4. Снимите сковороду с огня и добавьте корицу, перец, чеснок и любимые специи.
  5. Вырежьте мякоть из тыквы, оставив стенки толщиной 1-1,5 см.
  6. Переложите начинку в тыкву и перемешайте.
  7. Если хотите, добавьте картофель, нарезанный кубиками.
  8. Положите тыкву в форму для запекания (можно одноразовую) или оберните её фольгой наполовину.
  9. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до готовности (примерно 1 час).
  10. Проверьте готовность, отделив мякоть тыквы от стенок с помощью ложки. Если она мягкая, блюдо готово.

Подавайте тыкву, запечённую целиком, украсив зеленью. Это блюдо станет отличным украшением праздничного стола и порадует всех гостей своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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