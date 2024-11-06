Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами: отличная идея для праздничного осеннего стола

Тыква, запечённая целиком с курицей и овощами, — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Это идеальное сочетание вкуса, аромата и пользы, которое придётся по вкусу всем гостям.
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Ингредиенты:
2 моркови;
1 луковица;
1 тыква среднего размера;
500 г куриного филе;
сливочное масло;
корица;
перец;
чеснок;
любимые специи.
Приготовление:
Нарежьте морковь и лук кубиками.
Обжарьте их на сковороде с маслом до золотистого цвета.
Добавьте нарезанное куриное филе и жарьте ещё 5 минут.
Снимите сковороду с огня и добавьте корицу, перец, чеснок и любимые специи.
Вырежьте мякоть из тыквы, оставив стенки толщиной 1-1,5 см.
Переложите начинку в тыкву и перемешайте.
Если хотите, добавьте картофель, нарезанный кубиками.
Положите тыкву в форму для запекания (можно одноразовую) или оберните её фольгой наполовину.
Запекайте в духовке при температуре 200 градусов до готовности (примерно 1 час).
Проверьте готовность, отделив мякоть тыквы от стенок с помощью ложки. Если она мягкая, блюдо готово.
Подавайте тыкву, запечённую целиком, украсив зеленью. Это блюдо станет отличным украшением праздничного стола и порадует всех гостей своим вкусом и ароматом.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).