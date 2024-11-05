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Простой французский луковый суп: попробовав его, ваши дети точно полюбят лук

2:01
Еда

Мы выбрали этот рецепт, чтобы показать тем, кто не любит лук, насколько он может быть вкусным! Попробуйте, и ваши дети тоже будут с удовольствием есть этот супчик!

Простой французский луковый суп: попробовав его, ваши дети точно полюбят лук
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, CC BY 2.0

Для приготовления этого блюда вам потребуется:

  • 4 средние луковицы;
  • 1/3 пачки сливочного масла;
  • 1 кубик сахара (тростниковый или обычный);
  • вода;
  • 3 столовые ложки муки;
  • 2 пачки сливок (20%);
  • гренки и тёртый сыр для подачи.

Приступим к приготовлению:

  1. Очистите и мелко нарежьте четыре луковицы среднего размера.
  2. Возьмите треть пачки сливочного масла и положите его в кастрюлю с толстым дном.
  3. Когда масло растопится, добавьте лук, посолите и перемешайте, чтобы он не пригорел. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
  4. Добавьте кубик сахара (можно использовать обычный, можно — тростниковый).
  5. Обжарьте лук до золотистого цвета, следите, чтобы он не пригорел. Запах просто потрясающий, напоминает аромат белых грибов.
  6. Влейте в кастрюлю воду, уменьшите огонь и варите, пока лук не станет мягким.
  7. Пока суп варится, возьмите три столовые ложки муки и положите их в стакан. Также понадобятся две пачки сливок (20%). Добавьте первую пачку сливок в стакан с мукой и постепенно перемешивайте, чтобы не было комочков.
  8. Тонкой струйкой влейте смесь сливок и муки в кипящий суп и перемешивайте, пока она не загустеет.
  9. Вторую часть сливок (которая без муки) добавьте в суп, не доводя до кипения, и выключите огонь.
  10. Дайте супу отдохнуть 10 минут, пока готовите гренки и натираете сыр для подачи.

Подавайте суп с сухариками и посыпьте сверху сыром. Это очень вкусно! Попробуйте приготовить это блюдо, и вы точно не пожалеете! А ваши дети, возможно, тоже искренне полюбят лук после того, как съедят этот суп.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр  soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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