Простой французский луковый суп: попробовав его, ваши дети точно полюбят лук

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы выбрали этот рецепт, чтобы показать тем, кто не любит лук, насколько он может быть вкусным! Попробуйте, и ваши дети тоже будут с удовольствием есть этот супчик!

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, CC BY 2.0

Для приготовления этого блюда вам потребуется:

4 средние луковицы;

1/3 пачки сливочного масла;

1 кубик сахара (тростниковый или обычный);

вода;

3 столовые ложки муки;

2 пачки сливок (20%);

гренки и тёртый сыр для подачи.

Приступим к приготовлению:

Очистите и мелко нарежьте четыре луковицы среднего размера. Возьмите треть пачки сливочного масла и положите его в кастрюлю с толстым дном. Когда масло растопится, добавьте лук, посолите и перемешайте, чтобы он не пригорел. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте кубик сахара (можно использовать обычный, можно — тростниковый). Обжарьте лук до золотистого цвета, следите, чтобы он не пригорел. Запах просто потрясающий, напоминает аромат белых грибов. Влейте в кастрюлю воду, уменьшите огонь и варите, пока лук не станет мягким. Пока суп варится, возьмите три столовые ложки муки и положите их в стакан. Также понадобятся две пачки сливок (20%). Добавьте первую пачку сливок в стакан с мукой и постепенно перемешивайте, чтобы не было комочков. Тонкой струйкой влейте смесь сливок и муки в кипящий суп и перемешивайте, пока она не загустеет. Вторую часть сливок (которая без муки) добавьте в суп, не доводя до кипения, и выключите огонь. Дайте супу отдохнуть 10 минут, пока готовите гренки и натираете сыр для подачи.

Подавайте суп с сухариками и посыпьте сверху сыром. Это очень вкусно! Попробуйте приготовить это блюдо, и вы точно не пожалеете! А ваши дети, возможно, тоже искренне полюбят лук после того, как съедят этот суп.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами).

