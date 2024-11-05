Простой французский луковый суп: попробовав его, ваши дети точно полюбят лук

Мы выбрали этот рецепт, чтобы показать тем, кто не любит лук, насколько он может быть вкусным! Попробуйте, и ваши дети тоже будут с удовольствием есть этот супчик!
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, CC BY 2.0
Для приготовления этого блюда вам потребуется:
4 средние луковицы;
1/3 пачки сливочного масла;
1 кубик сахара (тростниковый или обычный);
вода;
3 столовые ложки муки;
2 пачки сливок (20%);
гренки и тёртый сыр для подачи.
Приступим к приготовлению:
Очистите и мелко нарежьте четыре луковицы среднего размера.
Возьмите треть пачки сливочного масла и положите его в кастрюлю с толстым дном.
Когда масло растопится, добавьте лук, посолите и перемешайте, чтобы он не пригорел. Поставьте кастрюлю на средний огонь.
Добавьте кубик сахара (можно использовать обычный, можно — тростниковый).
Обжарьте лук до золотистого цвета, следите, чтобы он не пригорел. Запах просто потрясающий, напоминает аромат белых грибов.
Влейте в кастрюлю воду, уменьшите огонь и варите, пока лук не станет мягким.
Пока суп варится, возьмите три столовые ложки муки и положите их в стакан. Также понадобятся две пачки сливок (20%). Добавьте первую пачку сливок в стакан с мукой и постепенно перемешивайте, чтобы не было комочков.
Тонкой струйкой влейте смесь сливок и муки в кипящий суп и перемешивайте, пока она не загустеет.
Вторую часть сливок (которая без муки) добавьте в суп, не доводя до кипения, и выключите огонь.
Дайте супу отдохнуть 10 минут, пока готовите гренки и натираете сыр для подачи.
Подавайте суп с сухариками и посыпьте сверху сыром. Это очень вкусно! Попробуйте приготовить это блюдо, и вы точно не пожалеете! А ваши дети, возможно, тоже искренне полюбят лук после того, как съедят этот суп.