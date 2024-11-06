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Что добавить в тесто, чтобы блины не прилипали

Еда

Ситуация, когда блины прилипают к сковороде, знакома многим хозяйкам и даже опытным поварам. Чтобы этого избежать, важно понять, в чём могут быть ошибки.

Что добавить в тесто, чтобы блины не прилипали
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Возможные причины прилипания блинов

Только молочные продукты

Многие предпочитают готовить блины исключительно на молоке или кисломолочных продуктах. Однако это увеличивает риск того, что блины будут прилипать. Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте добавить немного воды к основной жидкости.

Избыток сахара

Излишнее количество сахара может сделать блины сладкими, но при этом увеличивается риск пригорания и прилипания. Вводите сахар в умеренных количествах.

Толстое дно посуды

Не имеет значения, используете ли вы специальную блинницу или обычную сковороду, главное — это толстое дно, которое равномерно распределяет тепло.

Добавление масла в тесто

Ещё один полезный трюк: добавьте ложку растительного масла прямо в тесто. Это снизит вероятность прилипания и упростит процесс жарки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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