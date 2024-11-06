Секрет идеальной корочки: простая хитрость для жарки картошки

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Опытные хозяйки всегда стремятся приготовить картошку так, чтобы она была вкусной, аппетитной и с хрустящей корочкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Главное в процессе жарки — добиться той самой корочки, которая делает блюдо особенным. Однако этот результат не всегда легко достичь, поэтому кулинары применяют небольшие хитрости, одна из которых — добавление муки.

Зачем хозяйки добавляют муку при жарке картошки?

Этот нетипичный ингредиент помогает создать хрустящую корочку, если его правильно использовать. Если вы добавите муку после того, как картошка окажется на сковороде, и не забудете про специи, то получите нужный результат.

Соль, однако, стоит добавить позже: если её внести в начале готовки, корочка не получится.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

