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Как приготовить идеальное тесто для вареников

1:20
Еда

Чтобы вареники получились по-настоящему вкусными, нужно не только тщательно подобрать начинку, но и позаботиться о качестве теста.

Как приготовить идеальное тесто для вареников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сначала подготовьте необходимые ингредиенты.

Понадобятся:

  • пшеничная мука — около 3 стаканов;
  • молоко — 200 мл;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • яйцо — 1 шт. (по желанию);
  • соль — 2 чайные ложки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • крахмал — 1 чайная ложка;
  • кипяток — около 100 мл.

Начните с просеивания 2-3 столовых ложек муки в миску, добавьте соль, крахмал и, если планируете делать сладкую начинку, немного сахара.

Затем взбейте яйцо с теплым молоком и влейте смесь в муку, аккуратно перемешивая до однородности. После этого добавьте растительное масло и продолжайте замешивать тесто, чтобы оно стало мягким и гладким.

Заключительный этап — добавление кипятка, который сделает тесто ещё более эластичным. После этого всыпьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто до достижения упругой, гладкой структуры. Если хотите, слегка "отбейте" тесто об стол, накройте его плёнкой и оставьте отдыхать на 30-35 минут перед приготовлением вареников.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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